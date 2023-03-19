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Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
Розпочати повномасштабну війну раніше не дозволяла ситуація у російській економіці, заявив Путін
фото з відкритих джерел

Диктатор назвав кілька причин, які заважали йому розв’язати повномасштабну війну  

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія була не готова розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році. Таку заяву він зробив під час інтерв’ю одному з пропагандистських каналів.

«У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а в 14-му році нічого подібного не було», – сказав Путін у відповідь на питання про те, чому «спеціальну військову операцію» не розпочали раніше.

Також диктатор додав, що повномасштабну війну тоді не дозволяла розпочати і ситуація у російській економіці.

Крім того, за словами глави Кремля, він сподівався, що війну на Донбасі «вдасться припинити мирними засобами».

Нагадаємо, що через кілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера Путіну на арешт, Кремль пішов на нечуваний крок, а саме відправив президента РФ до Маріуполя. 

Зазначимо, що Путін приїхав до Маріуполя через кілька днів після річниці авіаудару Росії з драмтеатру.

Раніше Путін відвідав Кримський півострів.

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Теги: розвідка росія путін арешт диктатор

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