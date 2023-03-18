Ордер на арешт Путіна: розвідка повідомила, як змінилися настрої в Кремлі

Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину

Після рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, у Кремлі вже шукають його наступника, але цим вже не займається сам диктатор. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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«Російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де обговорювали саме Гаагу, тому що сам факт обговорення цієї новини навіть для зазомбованого населення РФ був би дивним і занадто тривожним «дзвінком». Бо розповідати, що «спецоперація» йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС – це навіть Соловйову і Скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою», –пояснив Юсов.

Розвідник наголосив, що коло Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни. «Зокрема, у вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін», – заявив Юсов.

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Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.