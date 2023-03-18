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Олексій Парновський Кандидатфізико-математичних наук

Ордер для Путіна. Чотири важливих висновки

glavcom.ua
Путін стає абсолютно токсичною фігурою
фото з відкритих джерел

Це потужний сигнал іншим керівникам країн-ізгоєв

Я, чесно кажучи, не пригадаю, коли востаннє видавали ордер на арешт чинного голови держави. Тим більше, держави, що входить до G20. Тим більше в ситуації коли війна все ще триває і лінія фронту все ще проходить по території України, а не росії. Тим більше, в ситуації, коли купа доволі вагомих політичних сил на Заході якщо не прямо вимагає здати йому Україну, то принаймні зупинити війну тут і зараз. Які наслідки такого рішення?

По-перше, Путін стає абсолютно токсичною фігурою, як Голгофіанин з Догми, і зустрічатися з ним стає шкідливо і небезпечно для репутації.

По-друге, це потужний сигнал іншим керівникам країн-ізгоєв: «Дивіться, ми не злякались видати ордер на арешт самого х**ла. Думаєте, з вами хтось стане цацкатись?» Думаю, аятоли, Кім та навіть Сі мають дещо занервувати.

По-третє, це в принципі перекреслює будь-яку можливість мирних переговорів з росією поки там при владі Путін і, відповідно, сильно послаблює можливості тиснути на Україну, вимагаючи переговорів.

По-четверте, це сильно знецінює спроби урівняти страждання українців і росіян (Франциску, привіт). Білий дим над Ватиканом не зміг замаскувати дим з печей Бухенвальда і Дахау; не зможе він замаскувати і дим з російських мобільних крематоріїв.

Надзвичайно потужне рішення, моя повага Міжнародному кримінальному суду.

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Теги: війна путін Міжнародний кримінальний суд арешт

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Олексій Парновський

Ордер для Путіна. Чотири важливих висновки
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