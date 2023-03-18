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Путін відвідав Крим та здивував своєю ходою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін відвідав Крим та здивував своєю ходою
Путін прибув до Севастополя на честь річниці «возз'єднання Криму з Росією», тобто анексії півострова
фото з відкритих джерел

Приїзд міжнародного злочинця на окупований острів не анонсувався

Диктатор Володимир Путін прибув до Севастополя на честь річниці «возз'єднання Криму з Росією», тобто анексії півострова. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Приїзд міжнародного злочинця на окупований острів не анонсувався. Інформацію опублікували лише після того, як літак російського диктатора залишив Крим.

На короткому відео візиту, що його поширили в Telegram-пабліках, видно, що Путін під час ходи кульгає.

Нагадаємо,  Міжнародний кримінальний суд  видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

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Теги: путін арешт літак відео

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