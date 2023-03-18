Путін відвідав Крим та здивував своєю ходою

Путін прибув до Севастополя на честь річниці «возз'єднання Криму з Росією», тобто анексії півострова

Приїзд міжнародного злочинця на окупований острів не анонсувався

Диктатор Володимир Путін прибув до Севастополя на честь річниці «возз'єднання Криму з Росією», тобто анексії півострова. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Приїзд міжнародного злочинця на окупований острів не анонсувався. Інформацію опублікували лише після того, як літак російського диктатора залишив Крим.

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На короткому відео візиту, що його поширили в Telegram-пабліках, видно, що Путін під час ходи кульгає.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.