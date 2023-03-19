Росія відреагувала на готовність Німеччини до арешту Путіна

Слідчому Росії доручили дати правову оцінку заяві міністра юстиції Німеччини про арешт Путіна

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив дати правову оцінку заявам міністра юстиції Німеччини про арешт Володимира Путіна, повідомляє Слідчий комітет РФ.

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«Голова СК Росії доручив центральному апарату відомства в рамках перевірки, що проводиться, дати необхідну правову оцінку висловлюванням міністра юстиції ФРН про виконання незаконної вимоги Міжнародного кримінального суду про арешт громадян РФ на території Німеччини», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

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Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.