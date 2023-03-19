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Міністр юстиції Німеччини розповів, чи виконає ФРН ордер на арешт Путіна

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Міністр юстиції Німеччини розповів, чи виконає ФРН ордер на арешт Путіна
Німеччина виконає ордер на арешт Путіна, якщо він приїде
фото з відкритих джерел

У разі приїзду Путіна Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що країна виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до ФРН. Про це повідомило видання Zeit.

Бушманн пояснив,  що у разі приїзду Путіна Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та договірних держав і вимагатиме виконання ордера.

«Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС», – сказав Марко Бушманн.

Він додав, що на відміну від національних правоохоронних органів, МКС може також вживати заходів проти глав держав.

Раніше канцлер рішення МКС привітав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що ордер на арешт Путіна показує, що ніхто не стоїть над законом.

Нагадаємо,  Міжнародний кримінальний суд  видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

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Теги: Німеччина арешт Олаф Шольц путін

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