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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Росія заплуталася у двійниках Путіна

glavcom.ua
Суд в Гаазі видав ордер на арешт реального Путіна, а не його бадьорого двійника

Можна зберегти собі життя від замахів, але втратити владу

Президент Росії Путін несподівано жваво виступив в Улан-Уде, Бурятії. Це небезпечно для самого втомленого і хворого Путіна, коли копія або двійник президента Росії краща за оригінал.

Тож можна зберегти собі життя від замахів, але можна втратити владу.

Тим більше, не можна уникнути Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який вже видав ордер на арешт реального Путіна, а не його бадьорого двійника.

Джерело
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Теги: путін росія війна

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