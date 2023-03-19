Росія заплуталася у двійниках Путіна
Можна зберегти собі життя від замахів, але втратити владу
Президент Росії Путін несподівано жваво виступив в Улан-Уде, Бурятії. Це небезпечно для самого втомленого і хворого Путіна, коли копія або двійник президента Росії краща за оригінал.
Тож можна зберегти собі життя від замахів, але можна втратити владу.
Тим більше, не можна уникнути Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який вже видав ордер на арешт реального Путіна, а не його бадьорого двійника.
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