Путінські силовики не дали відомому політику втекти до Дубая: що йому «шиють»

Олег Мітволь намагався виїхати з Росії, але опинився у в'язниці, його звинувачують у розкраданні мільярда рублів

Колишній очільник одного із районів Москви замість Еміратів відправився за ґрати

У московському аеропорті «Внуково» співробітники ФСБ затримали колишнього очільника Північного адмінокругу Москви, ексзаступника голови Росприроднагляду Олега Мітволя. Про це з посиланням на джерела у силових структурах РФ повідомило тамтешнє видання РБК.

Мітволь, який протягом усієї політичної кар’єри був пов’язаний із опозиційними партіями «Яблоко» та «Зелені», намагався вилетіти до Дубая. Але замість Еміратів політик під ФСБшним конвоєм відправився до Красноярська, де його звинуватили у розкраданні майже 1 млрд рублів на будівництві місцевого метрополітену. Красноярський суд уже обрав Мітволю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Помічниця Олега Мітволя заявила, що політик дійсно збирався вилетіти до Еміратів на відпочинок, а інформацію про затримання у московському аеропорту назвала «неперевіреним».

Нагадаємо, що у кінці березня видатний російський діяч, колишній урядовець і топ-чиновник Анатолій Чубайс теж виїхав з Росії, нібито через незгоду із початком «спеціальної воєнної операції».

Пізніше його побачили у одному із кіпрських супермаркетів.

На початку червня з Росії втекли лідери двох опозиційних партій, «Яблоко» (Григорій Явлінський) та «Парнас» (Михайло Касьянов). Втім, Явлінський заявив, що він полетів до Лондона у відпустку, і обов’язково повернеться.