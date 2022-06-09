Російський депутат, який вимагав припинити війну, ховається від помсти Путіна

Член Верховного хуралу Туви почав отримувати погрози після антивоєнного посту у соцмережі

Тувинський депутат Ерес Кара-Сал змушений переховуватися після того, як звернувся до президента Росії Володимира Путіна та міністра оборони РФ, етнічного тувинця Сергія Шойгу із вимогою припинити війну в Україні.

Про це сам Кара-Сал розповів у інтерв’ю виданню «Сибір.Реалії».

Місцевий політик, який представляє у парламенті Туви Ліберально-демократичну партію РФ, заявив, що після свого антивоєнного посту на Facebook почав отримувати погрози. Зокрема, йому почали невідомі у соцмережі, друзів і знайомих депутата обдзвонювали «незрозумілі особи».

Крім того, Кара-Сал дізнався, що його почала розшукувати поліція.

У відповідь на питання журналіста про нинішнє місце перебування депутат Верховного хуралу Туви заявив, що він «у безпечному місці, більше поки що говорити не буду».

Ерес Кара-Сал визнав, що очікував підтримки серед тувинського населення, але його не підтримали навіть представники власної партії. Місцеві політики, за словами Кара-Сала, «натякали, що я неправильно поводжусь і краще, щоб я мовчав».

Нагадаємо, що відеозапис із вимогою припинити війну тувинський депутат записав на початку «військової спецоперації», але виклав тільки на початку травня.

Додамо, що жителі Туви також беруть участь у російсько-українській війні, причому їм не видали навіть берців, і вони приїхали в Україну у гумових чоботах.