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    Політика

    Російський депутат, який вимагав припинити війну, ховається від помсти Путіна

    Російський депутат, який вимагав припинити війну, ховається від помсти Путіна

    Член Верховного хуралу Туви почав отримувати погрози після антивоєнного посту у соцмережі

    Тувинський депутат Ерес Кара-Сал змушений переховуватися після того, як звернувся до президента Росії Володимира Путіна та міністра оборони РФ, етнічного тувинця Сергія Шойгу із вимогою припинити війну в Україні.

    Про це сам Кара-Сал розповів у інтерв’ю виданню «Сибір.Реалії».

    Місцевий політик, який представляє у парламенті Туви Ліберально-демократичну партію РФ, заявив, що після свого антивоєнного посту на Facebook почав отримувати погрози. Зокрема, йому почали невідомі у соцмережі, друзів і знайомих депутата обдзвонювали «незрозумілі особи».

    Крім того, Кара-Сал дізнався, що його почала розшукувати поліція.

    У відповідь на питання журналіста про нинішнє місце перебування депутат Верховного хуралу Туви заявив, що він «у безпечному місці, більше поки що говорити не буду».

    Ерес Кара-Сал визнав, що очікував підтримки серед тувинського населення, але його не підтримали навіть представники власної партії. Місцеві політики, за словами Кара-Сала, «натякали, що я неправильно поводжусь і краще, щоб я мовчав».

    Нагадаємо, що відеозапис із вимогою припинити війну тувинський депутат записав на початку «військової спецоперації», але виклав тільки на початку травня.

    Додамо, що жителі Туви також беруть участь у російсько-українській війні, причому їм не видали навіть берців, і вони приїхали в Україну у гумових чоботах.

    Теги: росія війна
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    Російський депутат, який вимагав припинити війну, ховається від помсти Путіна