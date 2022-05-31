У Москві силовики схопили депутата, який висловився проти війни з Україною
Раніше Митрохін заявив, що він проти війни з Україною та «наговорив собі на статтю»
Російські поліцаї затримали у Москві депутата міської думи від партії «Яблуко» Сергія Митрохіна. Як пишуть росЗМІ, його було затримано у районі Хамовники, про що журналістам повідомила його помічниця Марія Чупріна.
«Сергія Митрохіна затримано в Хамовниках на вулиці Єфремова, 11 під час зустрічі з жителями, присвяченої планам прокладання комунікацій для будівництва елітних апартаментів. Його везуть в ОВС Хамовники», – написала Чупріна у своєму телеграм-каналі.
З її слів, до депутата вже виїхав адвокат.
Раніше депутат Митрохін висловився проти війни з Україною та, як писали ЗМІ, «наговорив собі на статтю».
Щоправда, російський політик не знайшов у собі сміливості піти до кінця, і на завершення своєї промови додав традиційне «хто там має рацію, хто винен, розбиратися будемо ще довго».