У Москві силовики схопили депутата, який висловився проти війни з Україною

Депутата міської думи від партії «Яблуко» Сергія Митрохіна затримали, коли він проводив зустріч з виборцями

Раніше Митрохін заявив, що він проти війни з Україною та «наговорив собі на статтю»

Російські поліцаї затримали у Москві депутата міської думи від партії «Яблуко» Сергія Митрохіна. Як пишуть росЗМІ, його було затримано у районі Хамовники, про що журналістам повідомила його помічниця Марія Чупріна.

«Сергія Митрохіна затримано в Хамовниках на вулиці Єфремова, 11 під час зустрічі з жителями, присвяченої планам прокладання комунікацій для будівництва елітних апартаментів. Його везуть в ОВС Хамовники», – написала Чупріна у своєму телеграм-каналі.

З її слів, до депутата вже виїхав адвокат.

Раніше депутат Митрохін висловився проти війни з Україною та, як писали ЗМІ, «наговорив собі на статтю».

Щоправда, російський політик не знайшов у собі сміливості піти до кінця, і на завершення своєї промови додав традиційне «хто там має рацію, хто винен, розбиратися будемо ще довго».



