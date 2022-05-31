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    У світі

    У Москві силовики схопили депутата, який висловився проти війни з Україною

    Депутата міської думи від партії &laquo;Яблуко&raquo; Сергія Митрохіна затримали, коли він проводив зустріч з виборцями - У Москві силовики схопили депутата, який висловився проти війни з Україною
    Депутата міської думи від партії «Яблуко» Сергія Митрохіна затримали, коли він проводив зустріч з виборцями
    фото із російських ЗМІ

    Раніше Митрохін заявив, що він проти війни з Україною та «наговорив собі на статтю»

    Російські поліцаї затримали у Москві депутата міської думи від партії «Яблуко» Сергія Митрохіна. Як пишуть росЗМІ, його було затримано у районі Хамовники, про що журналістам повідомила його помічниця Марія Чупріна.

    «Сергія Митрохіна затримано в Хамовниках на вулиці Єфремова, 11 під час зустрічі з жителями, присвяченої планам прокладання комунікацій для будівництва елітних апартаментів. Його везуть в ОВС Хамовники», – написала Чупріна у своєму телеграм-каналі.

    З її слів, до депутата вже виїхав адвокат.

    Раніше депутат Митрохін висловився проти війни з Україною та, як писали ЗМІ, «наговорив собі на статтю».

    Щоправда, російський політик не знайшов у собі сміливості піти до кінця, і на завершення своєї промови додав традиційне «хто там має рацію, хто винен, розбиратися будемо ще довго».

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    Теги: росія окупанти депутат війна арешт права громадян Україна окупація #stoprussia
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    У Москві силовики схопили депутата, який висловився проти війни з Україною