Соратник Путіна, який таємно втік із РФ, знайшовся на Кіпрі

Колишній спеціальний представник президента Росії спішно звільнився і залишив батьківщину ще у березні

Російський політик Анатолій Чубайс став одним із перших кремлівських діячів, який залишив батьківщину невдовзі після вторгнення ЗС РФ в Україну. Він спішно звільнився зі своєї посади і досі не дав жодних коментарів. Не було даних про те, де він знаходиться. Але на Telegram-каналі Nexta Live з'явилося фото політика, що втік.

Знімок зроблено на Кіпрі, у супермаркеті. Мабуть, один із підписників сфотографував Чубайса, коли він робив покупки.

Раніше в мережі з'явилося відео, де він ходить у Лімасолі зі своєю дружиною, Дунею Смирновою.

Нагадаємо, Анатолій Чубайс обіймав посаду спеціального представника президента РФ з питань сталого розвитку. Він поспішно звільнився і виїхав із Росії наприкінці березня. Причому батьківщину він залишив приватним літаком, про що стало відомо не відразу.

Пізніше його сфотографували у Стамбулі, де він знімав гроші у банкоматі.

У Кремлі звільнення та від'їзд політика коментували вкрай неохоче.

«Звільнився і звільнився. Він же, все-таки не забувайте, не був, як то кажуть, регулярним співробітником, він же був на громадських засадах. Він же не був безпосереднім співробітником адміністрації президента», – заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

11 квітня стало відомо, що Чубайс більше не значиться у складі ради директорів «Трубної металургійної компанії», а також покинув раду директорів АФК «Система» та компанії «Електрозавод».

Пізніше з'явилася інформація, що Чубайс був в Італії, де має нерухомість, а звідти він прибув до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві.

У Росії Чубайс також залишив неабияку кількість дорогої нерухомості, зокрема і шикарну віллу в підмосковному селищі Передєлкіно за $30 млн.

Наразі співробітники правоохоронних органів перевіряють колишнього Анатолія Чубайса та його оточення на предмет корупції. Справа пов'язана з компанією «Роснано», якою Чубайс керував до 2020 року. Нинішній глава компанії Сергій Куликов попросив слідком РФ про перевірку. Також правоохоронні органи перевіряють інформацію «про приховані рахунки Чубайса, які можуть перебувати в європейських банках».

Але в Кремлі ситуацію з Чубайсом, який залишається найвищим російським чиновником, який виїхав з РФ після початку війни в Україні, коментують все також неохоче.