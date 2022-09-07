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Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
Соловйов з'явився у ефірі з подряпаним носом
скріншот із відео

Слова очільника європейської дипломатії про «фашистську Росію» довели до істерики пропагандиста Соловйова

Відомий російський телепропагандист Володимир Соловйов розлютився, коли почув слова про те, що Росія – це фашистська держава, які нібито сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Ця фашистська сволота. Це спадкоємець Франко (іспанського диктатора Франсіско Франко – «Главком»). Цей негідник. Покажіть цю харю! Подивіться в очі цього покидька. 27 млн загиблих радянських людей, і ця тварюка відкриває свій брудний рот і заявляє, що фашистська держава і фашистський режим – Росія?» – скаженіє пропагандист.

Соловйов також зазначив, що пресслужба Борреля уже пояснила ці слова помилкою перекладу.

«Ти брешеш! І прессекретар твій береше! Ми все чули! Ти нібито сказав те, що раніше говорив якийсь євродепутат? То чому ти його не зупинив?» – розкричався Соловйов.

При цьому, як видно на кадрах, на обличчі Соловйова видніється свіжа досить велика подряпина.

Зазначимо, що виступ Борреля у понеділок, 6 вересня, транслював інтернет-портал Єврокомісії. Під час свого виступу єврочиновник заявив, що для економії часу перейде з англійської на рідну іспанську мову. Після чого онлайн-трансляція переключилася на офіційного перекладача-синхроніста з іспанської на англійську, повністю відімкнувши звук голосу Борреля.

«Сьогодні ми зустрічаємося в рамках переговорів про вступ з представниками України… Поки що у нас немає конкретного плану, як перемогти фашистську Росію та її фашистський режим», – сказав перекладач, передаючи слова Борреля.

Згодом офіс Борреля спростував заяву, пояснивши, що той заявляв про «фашистський режим» у Росії, вказавши на те, що європейський дипломат говорив іспанською, і переклад англійською був неточним.

Пізніше на слова Борреля відреагували у Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що глава євродипломатії, назвавши Росію «фашистською державою», «повністю себе обнуляє як дипломат». Пєсков підкреслив, що тепер жодні його висловлювання про відносини з РФ не мають сенсу.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Володимир Соловйов у одному зі своїх ефірів неочікувано заявив, що він є терористом.

Також пропагандист Соловйов під час чергового пропагандистського спічу на російському телебаченні заявив: рашисти після вторгнення в Україну зіштовхнулися із ситуацією, на яку не розраховували. Щоправда, провал цілей в Україні рупор Кремля пояснив не прорахунками ворогів, а черговою байкою про «взятий в заручники український народ».

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Теги: росія дипломатія пропаганда Європейський союз

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