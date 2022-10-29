ООН відреагувала на заяву Росії про вихід із зернової угоди

Важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу

ООН підтримує контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в «зерновій угоді». Про це сказав речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє агентство Reuters.

«Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, яка явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі», – сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через «теракт» у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Міноборони РФ оголосило, що ціллю атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту, які гарантували безпеку зернового коридору.