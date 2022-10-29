Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ООН відреагувала на заяву Росії про вихід із зернової угоди

Надія Карбунар
glavcom.ua
ООН відреагувала на заяву Росії про вихід із зернової угоди
Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди
фото: reuters.com

Важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу

ООН підтримує контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в «зерновій угоді». Про це сказав речник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє агентство Reuters.

«Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є критично важливою гуманітарною діяльністю, яка явно позитивно впливає на доступ до їжі для мільйонів людей у всьому світі», – сказав Дюжаррік.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації «зернової угоди» нібито через «теракт» у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Міноборони РФ оголосило, що ціллю атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту, які гарантували безпеку зернового коридору.

Теги: росія теракт Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган, загнавши російське угруповання в Сирії в кут, вирішив домовитися з Путіним про поділ Сирії
Зернова угода: переможцем у війні Путіна може стати Ердоган
24 липня, 16:38
На зерновому фронті все зовсім не так, як верещить російська пропаганда і наші песимісти
Єгипетська зернова «зрада», або Як робляться фейки
31 липня, 13:18
Стамбульська зернова ініціатива переросте у нове військово-політичне партнерство України та Туреччини
Зернова угода стала геополітичною поразкою Путіна
11 вересня, 14:20

Події в Україні

Контрнаступ зсередини: журналіст показав епічне відео
Контрнаступ зсередини: журналіст показав епічне відео
ООН відреагувала на заяву Росії про вихід із зернової угоди
ООН відреагувала на заяву Росії про вихід із зернової угоди
У рашистів на Херсонщині закінчуються снаряди (радіоперехоплення)
У рашистів на Херсонщині закінчуються снаряди (радіоперехоплення)
Розірвання зернових угод: Україна очікує на реакцію ООН та Туреччини
Розірвання зернових угод: Україна очікує на реакцію ООН та Туреччини
На Херсонщині окупанти обікрали аптеки та відсторонили від роботи медичний персонал – Генштаб
На Херсонщині окупанти обікрали аптеки та відсторонили від роботи медичний персонал – Генштаб
Звільнення полонених: СБУ показала ексклюзивне відео
Звільнення полонених: СБУ показала ексклюзивне відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Іранський опозиціонер звернувся до Зеленського
30K
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
23K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
18K
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
13K
Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20
11K
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту