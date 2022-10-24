Російський пропагандист закликає вбивати українських дітей: реакція ООН

ООН засудила висловлювання російського пропагандиста Красовського

В ООН хотіли б бачити інше відображення світу, а не те, як його подає телеканал RT. Про це заявив речник Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про те, якою має бути реакція керівництва ООН на заклики російського пропагандиста Антона Красовського на контрольованому кремлівським режимом телеканалі RT вбивати українських дітей, Дюжаррік зазначив: «Це не те відображення світу, яке б ми хотіли бачити».

Раніше кремлівський пропагандистський телеканал RT «зупиняє співпрацю» з директором мовлення російською мовою Антоном Красовським після його закликів топити і спалювати українських дітей.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.