Більшість Радбезу підтримує розслідування ООН щодо використання РФ іранських дронів в Україні

Постачання Іраном зброї заборонене резолюцією РБ ООН 2231 від 20 липня 2015 року

Більшість членів Ради Безпеки підтримують проведення розслідування експертами ООН використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України. У Нью-Йорку цьому питанню було присвячено засідання Радбезу, скликане в середу на запит Росії, повідомляє Укрінформ.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр заявив, що те що надання Росії дронів-камікадзе може бути визнане воєнним злочином.

«Факти очевидні: Іран надав безпілотники Росії, яка використовує їх у своїй агресивній війні та в невибіркових бомбардуваннях цивільних об'єктів. Ці факти, що можуть бути визнані воєнними злочинами, твердо задокументовані», – повідомив Ніколя де Рів'єр.

Він наголосив, що постачання Іраном зброї заборонене резолюцією РБ ООН 2231 від 20 липня 2015 року. Пункт 4 цього документа вимагає попереднього схвалення Радбезом таких поставок.

Франція вимагає, щоб Іран негайно припинив будь-яку підтримку агресивної війни, розв'язаної Росією проти України, наголосив де Рів'єр. Він також закликав секретаріат ООН провести відповідне розслідування, аби генсек включив отримані дані до звіту щодо виконання резолюції 2231.

Також на думку заступника постпреда Великої Британії при ООН Джеймса Каріукі, виносячи це питання на розгляд Радбезу, РФ намагається відвернути увагу від своїх злочинів на території України.

«Росію та Іран, які порушили резолюцію 2231, схопили на гарячому, і тепер Москва вигадує аргументи, бо не може пояснити своїх діянь», – сказав він.

З-поміж членів Ради Безпеки ідею проведення розслідування під егідою ООН підтримали також США, Албанія, Ірландія, Норвегія, Гана, Мексика, ОАЕ, Кенія (тобто щонайменше 10 із 15 членів).

Зауважимо, раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог представив американським чиновникам на зустрічі у Вашингтоні докази використання Росією іранських безпілотників на війні в Україні.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.