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«Референдуми» окупантів: аналітики ISW розкрили цілі Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Референдуми» окупантів: аналітики ISW розкрили цілі Путіна
Путін зрозумів, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну
фото з відкритих джерел

Анексійні плани Кремля націлені насамперед на внутрішню аудиторію РФ

Анексійні плани Кремля націлені насамперед на внутрішню аудиторію. Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб «захистити» нещодавно заявлені території РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Путін і його радники, очевидно, зрозуміли, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну, і що зусилля зі швидкого створення великих сил шляхом добровільної мобілізації досягають кульмінації, не відповідаючи потребам російської армії. Таким чином, Путін, ймовірно, створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який Кремль використовує для стимулювання добровільного призову», – припустили аналітики.

На їх думку, Путін може вірити, що він може звернутися до російського етнонаціоналізму та захисту нібито «російських народів» і претендувати на російську землю, щоб створити додаткові сили добровольців. 

Проте, ISW не знайшов жодних доказів того, що Кремль має намір найближчим часом змінити свою практику призову. Новий кремлівський закон стосується посилення кремлівського примусового волонтерства, або того, що лідер Чечні Рамзан Кадиров назвав «самомобілізацією». 

Кремль вживає заходів для прямого збільшення формування збройних сил шляхом продовження добровільної самомобілізації та розширення своїх законних повноважень для направлення російських призовників, які вже є у збройних силах, воювати в Україні.

«Путін, ймовірно, сподівається, що збільшення самомобілізації та придушення російських сил, які не бажають цього, дозволять йому взяти решту Донецька та захистити окуповані Росією частини Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він помиляється. Путін не має ані часу, ані ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили. Але Путін, швидше за все, почекає, щоб побачити, чи увінчаються успіхом ці зусилля, перш ніж або піти на подальшу ескалацію, або звинуватити у своєму провалі цапа відбувайла. Найімовірнішим його цапом відбувайлом є міністр оборони Сергій Шойгу та міноборони Росії. Повідомлення про те, що Шойгу супроводжуватиме Путіна під час виступу Путіна, про який було оголошено, а потім відкладено 20 вересня, свідчать про те, що Путін мав намір зробити Шойгу обличчям поточних зусиль», – зазначили аналітики.

Путін, ймовірно, також має намір стримувати триваючий контрнаступ України шляхом анексії окупованої території України та розгляду спроб України звільнити окуповану територію як напад на Росію. 

Ключові висновки ISW за 20 вересня:

  • Призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили про проведення «референдуму» щодо приєднання до Росії, голосування за яке відбудеться 23-27 вересня.
  • Анексійні плани Кремля націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, має намір покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно йти на війну нібито для захисту новозаявленої території Росії.
  • Українські сили продовжували перешкоджати зусиллям Росії відновити наземні лінії зв’язку через річку Дніпро в Херсонській області.
  • Ймовірно, російські війська атакують українську гідротехнічну інфраструктуру в Харківській та Луганській областях, щоб загрожувати українським позиціям уздовж річки Сіверський Донець.
  • 20 вересня російські війська здійснили наземні удари в Донецькій області.
  • Російські війська не проводили підтверджених наземних атак на захід від Гуляйполя 20 вересня та продовжували звичайні артилерійські удари по всій Запорізькій області.
  • Російські війська продовжують погіршувати свої можливості формування сил, канібалізувати навчальні елементи для ведення бойових дій в Україні.
«Референдуми» окупантів: аналітики ISW розкрили цілі Путіна фото 1

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

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Теги: диктатор закон контрнаступ напад путін росія Україна референдум

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