Макрон анонсував розмову з Путіним: «референдуми» РФ є цинічними

«Референдуми» РФ не буде визнано на міжнародному рівні і не матимуть жодних юридичних наслідків, наголосив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що нові плани РФ щодо «референдуму» є цинічними та імітують демократію. Але з президентом Росії Володимиром Путіним діалог він припиняти не буде. Про це повідомляє TF1.

«Росія оголосила війну, вторглася в цей регіон, бомбила його, вбивала людей, розлякувала інших людей і тепер у цьому ж регіоні пояснює, що збирається організувати «референдум». Якби це не було трагедією, ми могли б з цього посміятися. Це цинізм , і тому очевидно, що це не буде визнано на міжнародному рівні і не матиме жодних юридичних наслідків», – наголосив Макрон.

За словами президента Франції, Росія таким чином намагається спародувати демократію та легітимізувати псевдореферендуми.

У той же час Макрон анонсував нову телефонну розмову з Путіним.

«Планується, що за кілька днів я поговорю з президентом Путіним, зокрема, про атомну енергетику», - розповів він.