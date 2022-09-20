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«Референдуми» рашистів: Ердоган повідомив, чи підтримає плани Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Референдуми» рашистів: Ердоган повідомив, чи підтримає плани Путіна
фото: dw.com

Туреччина не підтримує дії окупантів

Туреччина ніколи не визнає «референдуми» Росії на окупованих територіях України. Про це заявив лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Також Ердоган закликав усі країни підтримати зусилля Туреччини щодо встановлення миру в Україні. «Ми і надалі нарощуватимемо зусилля щодо припинення війни в Україні, що розгорілася з новою силою в останні дні. Виступаємо за врегулювання проблеми на основі територіальної цілісності та з урахуванням незалежності України. Важливо спільно знайти розумне, справедливе та життєздатне дипломатичне рішення, яке дозволить РФ і Україні гідно вийти з кризи», – сказав президент Туреччини, повідомляє «Анадолу».

Раніше лідер Туреччини провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили актуальні безпекові питання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що «референдуми», які рашисти намагаються провести на території суверенної України, не матимуть легітимності.

Читайте також: «Референдум» на окупованих територіях: Україна відреагувала на плани рашистів
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган референдум Україна рашисти

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