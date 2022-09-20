«Референдуми» рашистів: ЄС пригрозив Росії санкціями

Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні «референдуми», які суперечать законній і демократично обраній українській владі

Європейський союз пригрозив введенням санкцій проти Росії у відповідь на оголошення «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України. Країни-члени ЄС не визнаватимуть їхніх результатів. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.



Він зазначив, що оголошення про проведення псевдореферендумів – це спроба Росії легітимізувати свій незаконний військовий контроль, яка спрямована на силову зміну кордонів України, що є явним порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

«Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні «референдуми», які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є грубим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами», – сказав він.

Боррель додав, що незаконні «голосування» за жодних обставин не можна вважати вільним волевиявленням людей, які проживають у захоплених регіонах під постійною російською військовою загрозою та залякуванням.

Він запевнив, що Росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих «референдумів» та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності. Також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти Росії.

ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і закликає РФ негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.

Як повідомлялося, очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ухвалення рішення щодо проведення так званого «референдуму» про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії. Сальдо також заявив, що вважаю за необхідне створення та формування на території окупованої Херсонської області «добровольчих батальйонів» для участі у війні проти України.