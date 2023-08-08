Reuters: США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

Київ отримає від Вашингтона, зокрема, обладнання для розмінування, протитанкову зброю, боєприпаси і ракети Javelin

Уже сьогодні, 8 серпня, адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання Україні нових озброєнь вартістю 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських посадовців.

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Зазначається, що в Білому домі почався розподіл 6,2 мільярда доларів, виявлених через бухгалтерську помилку Пентагону, у результаті якої вартість пакетів підтримки була завищена на мільярди доларів.

Ще у травні міноборони США оголосило, що помилково завищило вартість американської військової допомоги, оскільки співробітники використовували «відновлювальну вартість» замість «амортизаційної вартості» для підрахунку ціни відправлених до України боєприпасів, ракет та іншого обладнання.

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За словами американських офіційних осіб, важливий початок використання виявлених коштів, оскільки вони є останніми з раніше затверджених Конгресом 25,5 мільярдів доларів США, які адміністрація може залучити для відправки військової допомоги з американських запасів у разі надзвичайної ситуації.

Нині Вашингтон працює над додатковим бюджетним запитом для продовження допомоги Києву.

Чиновники також додали, що очікуване сьогодні оголошення про виділення 200 мільйонів доларів стане першим траншем непередбачених доходів у розмірі 6,2 мільярда доларів, раніше виділених у межах повноважень президента США щодо скорочення військового потенціалу (PDA).

Зокрема, до цього пакету ввійдуть обладнання для розмінування, протитанкова зброя TOW та AT4, снаряди та боєприпаси, перехоплювачі ППО для системи Patriot, ракети керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS), протитанкові ракети Javelin, а також інше обладнання.

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Нагадаємо, у червні аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.

До слова, США схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть на початку осені.

Раніше міноборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про купівлю терміналів та послуг Starlink для України. Це дає змогу не боятися того, що власник компанії Ілон Маск зможе відключати сигнал установок за власним бажанням.