США офіційно схвалили передачу Україні першої партії танків Abrams

Танки прибудуть до України на початку осені

Сполучені Штати схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams. Вони прибудуть на початку осені. Про це заявив головний закупник зброї для армії США Даг Буш, пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами головного закупника зброї для американської армії, минулими вихідними США схвалили відправлення до Abrams.

«Вони вже готові. Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом з усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто, це не просто танки, це повний пакет, який йде разом з ними. Це все ще в процесі», – розповів Буш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

Нагадаємо, Міністерство оборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про купівлю терміналів та послуг Starlink для України. Це дає змогу не боятися того, що власник компанії Ілон Маск зможе відключати сигнал установок за власним бажанням.

До слова, ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.