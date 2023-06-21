Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні на $6,2 млрд: що це означає

Україна отримає нову допомогу від Штатів на ці кошти

Виявлена невідповідність жодним чином не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні

Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів. Про це на брифінгу у вівторок оголосила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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За словами Сінгх, помилка в розрахунках виникла тому, що служби Пентагону використовували вартість обладнання, яке заміщує передану техніку, а не так звану залишкову вартість, "тим самим завищуючи вартість обладнання, яке було вилучене з американських запасів й надане Україні".

«Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року (закінчується 30 вересня. – Ред.) остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022-го – 2,6 мільярда доларів, тобто загалом 6,2 мільярда доларів», – додала вона.

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Представниця Пентагону підкреслила, що виявлена невідповідність жодним чином не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні, який виділявся з запасів американської армії, як і схваленого Конгресом фінансування з цією ж метою.

Помилка сталася через присвоєння завищеної вартості зброї, яку відправили ​​в Україну зі складів США. Для підрахунків використовувати вартість нової зброї, яка коштує дорожче, ніж вживана – і призвело до завищених цифр.

Як наслідок, тепер Пентагон має додаткові гроші, які можна використовувати для нової допомоги України під час контрнаступу проти Росії. І це перед завершенням фінансового року, коли фінансування Конгресу починає скорочуватися.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги для України.