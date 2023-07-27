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Доповіді Залужного та Буданова, ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку у Дніпрі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Доповіді Залужного та Буданова, ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку у Дніпрі
Зеленський перебуває із робочою поїздкою у Дніпрі
фото ілюстративне

Виїзна Ставка відбувається в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія»

Сьогодні, 27 липня, президент України Володимир Зеленський проводить виїзне засідання Ставки головнокомандувача у Дніпрі. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

«Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія». Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки – Буданов» ,- написав Зеленсткий.

Президент також зазначив, що заслухає доповідь заступника міністра оборони Замлинського «Пильна увага до забезпечення військ боєприпасами. Доповіді заступника міністра оборони Замлинського та командувача сил логістики Гуляка.  Результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень – командувач Повітряних сил Олещук.

Добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. Одинадцять областей на особливому контролі», – додав Зеленський.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. 

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Теги: Олександр Алфьоров контрнаступ президент Україна Володимир Зеленський

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