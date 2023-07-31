Ракетна атака на Кривий Ріг, $1,25 млрд допомоги від США. Головне за 31 липня

Росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку

Атака на Кривий Ріг, США передали Україні $1,25 млрд, оприлюднено список олігархів РФ, які фінансують війну Путіна. «Главком» зібрав у добірку новини 31 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Атака на Кривий Ріг

Зранку росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Станом на 19:00 у Кривому Розі завершено пошуково-рятувальну операцію. Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинуло шестеро людей, 75 дістали поранення. Внаслідок російського обстрілу 6 людей загинуло та 75 поранено. Врятовано трьох осіб, з яких 10-річна дитина

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США передали Україні $1,25 млрд

В Україну надійшов грант в розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Як зазначається, грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine). Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Оприлюднено список олігархів РФ, які фінансують війну Путіна

Попри заяви російських олігархів та мільярдерів у непричетності до фінансування війни проти України, більшість із них на пряму чи опосередковано пов’язані з армією РФ. Як зазначає видання, насправді на війну працює переважна більшість мільярдерів та багато мультимільйонерів Росії. За основу дослідники взяли останній довоєнний список Forbes від 2021 року, до якого увійшли 200 найбагатших росіян. Відтак, щонайменше 81 людина з 200 працює на війну.

Зеленський підписав законопроєкт про обмеження використання безпілотників

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, ініційований Міністерством внутрішніх справ, щодо протидії незаконному використанню безпілотників. Так, цей закон забороняє будь-які польоти безпілотників над прикордонною смугою (за виключенням випадків, визначених урядом), пунктами пропуску через держкордон України, контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Держприкордонслужби.

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Також військовим Нацгвардії, Служби безпеки України та поліцейським надають повноваження запобігати, виявляти та припиняти порушення порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден, зокрема, зокрема шляхом примусового припинення польоту дрона.

Кум Медведчука зі «Слуги народу» складає мандат

Народний депутат від партії «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов подав до Верховної Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.