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Україна повернула з полону більше 20 воїнів (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна повернула з полону більше 20 воїнів (відео)
Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації
фото: Андрій Єрмак

Найстаршому з воїнів, які повернулися до України, виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки

З полону повернули ще 22 українських воїнів Збройних сил, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

«Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки», – повідомив Єрмак.

Сьогодні з полону повернулися ще 22 українських воїнів
Сьогодні з полону повернулися ще 22 українських воїнів
фото: Андрій Єрмак

Єрмак повідомив, що усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків. За його словами, потрібно виконати задачу президента та повернути всіх наших людей.

Нагадаємо, що ввечері 8 липня захисники заводу «Азовсталь» приїхали до Львова після понад пів року вимушеного перебування на території Туреччини. Пізніше стало відомо, чи братимуть звільнені з полону командири «Азова» участь у бойових діях.

Теги: обмін полоненими Україна

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