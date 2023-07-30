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The New York Times: Пентагон придбає для України Starlink, які Маск не зможе відключати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
The New York Times: Пентагон придбає для України Starlink, які Маск не зможе відключати
Термінал Starlink
фото з відкритих джерел

Пентагону закупить до 500 нових терміналів та послуг Starlink

Міністерство оборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про купівлю терміналів та послуг Starlink для України. Це дає змогу не боятися того, що власник компанії Ілон Маск зможе відключати сигнал установок за власним бажанням. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що у червні 2023 року очільник Пентагону Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про покупку від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

За словами двох американських чиновників, договір передбачає, що Пентагон отримує контроль над налаштуваннями того, де працює інтернет-сигнал Starlink на території України, щоб ці нові пристрої могли реалізувати ключові можливості та певні місії.

Видання пише, що зроблено це було, вірогідно, щоб надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, які Маск перервати не зможе.

Як ідеться в матеріалі, Пентагон підтвердив контракти зі Starlink, але відмовився вдаватися до подробиць.

The New York Times нагадало, що Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні. Так, наприкінці 2022 року майже 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги зносити щомісячну плату у розмірі $2500 за кожний.

Повідомляється, що доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни, оскільки Росія окуповувала територію, а Україна виборювала її назад.

Також повідомляється, що 17 березня головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі порушив тему Starlink.

Як розповіли виданню три джерела, знайомі з розмовою, Залужний зазначив, що рішення України на полі бою залежали від подальшого використання Starlink для зв'язку, і країна хотіла забезпечити доступ та обговорити, як покрити вартість послуги.

Нагадаємо, Ілон Маск відмовив командуванню ЗСУ у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях. До відома, супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX.

Теги: Пентагон допомога ЗСУ Starlink Ілон Маск

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