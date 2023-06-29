РФ відправила до парламентів світу доповіді про бойових комарів і вошей України
Автори документу стверджують, що в Україні працює приблизно 50 біолабораторій
Росія направила в усі парламенти світу доповідь про біолабораторії в Україні, у якій, зокрема, йдеться про бойових комарів, кліщів і вошей. Про це заявила спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, передає російське видання The Moscow Times.
Як сказано в цьому документі, США нібито почали розробку біозброї ще під час Другої світової війни. Відтоді Штати начебто створили 400 лабораторій по всьому світу, у яких, зокрема, оцінюють можливість використання комах для впровадження вірусів у сільськогосподарські культури.
«Очевидно, що такий вид зброї може бути застосований і щодо людей і тварин», – дійшли висновку автори доповіді.
На їхню думку, в Україні працює приблизно 50 таких лабораторій. Там, як зазначається в доповіді, американці нібито досліджують передачу інфекції за допомогою комарів, кліщів і навіть вошей. Працівники лабораторії нібито запатентували безпілотник для поширення в повітрі заражених комарів, які дозволять виводити противника з ладу без ризику для військових США.
Зазначимо, що так росіяни знову намагаються виправдати свою агресію проти українського народу. Раніше пропагандисти розповсюджували фейки про «американські біолабораторії», а зараз намагаються переконати, що вже знайшли небезпечні віруси.
Раніше повідомлялося, що міноборони Росії досліджує нібито виявлені у чотирьох лабораторіях в Україні сліди небезпечних вірусів.
Крім того, восени Росія в ООН видала порцію абсурдних заяв. У російській історії про «біолабораторії США» з’явився новий персонаж – бойові комарі. Якщо вірити розповідям представника Росії в ООН, то ці комарі навчені нападати на військових держави-агресорки та заражати їх важкими хворобами.
До слова, Михайло Подоляк висміяв російську брехню про «американські біолабораторії» в Україні.
Коментарі — 0