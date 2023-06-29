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РФ відправила до парламентів світу доповіді про бойових комарів і вошей України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ відправила до парламентів світу доповіді про бойових комарів і вошей України
Росіяни вкотре заявляють, що знайшли в Україні бойових комарів
фото: Pixabay

Автори документу стверджують, що в Україні працює приблизно 50 біолабораторій

Росія направила в усі парламенти світу доповідь про біолабораторії в Україні, у якій, зокрема, йдеться про бойових комарів, кліщів і вошей. Про це заявила спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, передає російське видання The Moscow Times.

Як сказано в цьому документі, США нібито почали розробку біозброї ще під час Другої світової війни. Відтоді Штати начебто створили 400 лабораторій по всьому світу, у яких, зокрема, оцінюють можливість використання комах для впровадження вірусів у сільськогосподарські культури.

«Очевидно, що такий вид зброї може бути застосований і щодо людей і тварин», – дійшли висновку автори доповіді.

На їхню думку, в Україні працює приблизно 50 таких лабораторій. Там, як зазначається в доповіді, американці нібито досліджують передачу інфекції за допомогою комарів, кліщів і навіть вошей. Працівники лабораторії нібито запатентували безпілотник для поширення в повітрі заражених комарів, які дозволять виводити противника з ладу без ризику для військових США.

РФ відправила до парламентів світу доповіді про бойових комарів України
РФ відправила до парламентів світу доповіді про бойових комарів України
скриншот із сайту The Moscow Times

Зазначимо, що так росіяни знову намагаються виправдати свою агресію проти українського народу. Раніше пропагандисти розповсюджували фейки про «американські біолабораторії», а зараз намагаються переконати, що вже знайшли небезпечні віруси. 

Раніше повідомлялося, що міноборони Росії досліджує нібито виявлені у чотирьох лабораторіях в Україні сліди небезпечних вірусів.

Крім того, восени Росія в ООН видала порцію абсурдних заяв. У російській історії про «біолабораторії США» з’явився новий персонаж – бойові комарі. Якщо вірити розповідям представника Росії в ООН, то ці комарі навчені нападати на військових держави-агресорки та заражати їх важкими хворобами.

До слова, Михайло Подоляк висміяв російську брехню про «американські біолабораторії» в Україні. 

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Теги: росія біологічна зброя фейк

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