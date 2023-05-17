Втеча Зеленського та біолабораторії: найабсурдніші фейки Росії (інфографіка)

Після повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти почали поширювати фейк про те, що президент України втік за кордон

Фейки та дезінформація є важливою складовою російської агресії проти України ще з 2014 року. За допомогою історій про «нацистів», «біолабораторії» та «створення ядерної зброї» пропагандисти готували ґрунт для повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер, поширюючи фейки, росіяни прагнуть нівелювати міжнародну підтримку України, зірвати постачання зброї, здійснити психологічний вплив на українців та підбадьорити власне населення. Портал «Слово і діло» виділив топ абсурдних фейків за час великої війни.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну російські пропагандисти почали поширювати фейк про те, що президент Володимир Зеленський втік за кордон. Зеленський спростував це сам, записавши відео з Банкової.

Крім того, росіяни запускали в мережу діпфейк – відео на якому нібито Зеленський розповідає, як складно керувати країною та оголошує про капітуляцію. Влітку пропагандисти також повідомляли про нібито погіршення стану здоров'я українського президента.

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Друге життя фейк про втечу Зеленського отримав після початку кампанії масованих ракетних ударів: 10 жовтня ворожі Telegram-канали почали писати, що президента «перевезли до секретного бункеру на заході України» або «везуть у бік кордону з Польщею».

Коли Росія почала атакувати енергетичну систему України, пропагандисти запустили фейк про те, що наш уряд продовжує експортувати електроенергію до Європи і саме тому відбуваються відключення світла у населення. Насправді ж, нагадаємо, Україна вже з 10 жовтня зупинила постачання електроенергії, щоб перекрити власні потреби.

Щоб нашкодити відносинам України та Польщі, російські пропагандисти (і офіційні особи теж) поширюють фейк про те, що «західні області України перейдуть під протекторат Польщі».

Навіть Путін наприкінці року казав, що «у Польщі націоналістичні елементи сплять і бачать повернути звані свої історичні території». Це також улюблена казка колишнього нардепа Іллі Киви, якого звинувачують у державній зраді.

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Для зриву постачання військової допомоги Росія поширює фейк про те, що Україна нібито перепродає західну зброю за кордон – доказів цього немає.

Ще до повномасштабного вторгнення країна-агресорка активно поширювала фейки про «американські біологічні лабораторії» в Україні. А восени російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готує на своїй території провокації із застосуванням «брудної бомби».

Жодних доказів своїх слів у Раді безпеки ООН Росія надати не змогла. Україна, у свою чергу, звернулася до МАГАТЕ із пропозицією направити експертів на кілька локацій для перевірки. Очікувано, що слідів створення «брудної бомби» там не знайшли.

Наприкінці року російські пропагандисти почали розповсюджувати фейк про те, що парафіянам Української православної церкви московського патріархату нібито доведеться «перехрещуватися» в Православній церкві України.