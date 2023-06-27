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Валентина Емінова Заступниця головного редактора «Главкома»

Ми з вами зараз спостерігаємо, як помирає Путін

glavcom.ua
«Путін вже помирає, в нас на очах»
фото з відкритих джерел

Кількадесят років тому Путін, ще свіжий і молодий, борзо обіцяв...

Ні, не у фізичному сенсі, тут каральна кремлівська медицина зробить все що в її силах.

Кількадесят років тому Путін, ще свіжий і молодий, борзо обіцяв мочити в сортирі будь-якого терориста. А тепер причвалав під камери, щоби перебити… виступ Пригожина. Сьогодні він ще й нагородив своїх військових за те, що вони були безсилі зупинити його заколот.

Літак, шість «вертушек», 12 льотчиків, нафтобаза у Воронежі… І він все це схавав, як дідусь манну кашу в геріатричному пансіонаті.

Фізична оболонка може жевріти ще довго. Але сам Путін вже помирає, в нас на очах.

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Теги: росія путін путінський режим

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Валентина Емінова

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