Ми з вами зараз спостерігаємо, як помирає Путін

«Путін вже помирає, в нас на очах»

Кількадесят років тому Путін, ще свіжий і молодий, борзо обіцяв...

Ні, не у фізичному сенсі, тут каральна кремлівська медицина зробить все що в її силах.

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Кількадесят років тому Путін, ще свіжий і молодий, борзо обіцяв мочити в сортирі будь-якого терориста. А тепер причвалав під камери, щоби перебити… виступ Пригожина. Сьогодні він ще й нагородив своїх військових за те, що вони були безсилі зупинити його заколот.

Літак, шість «вертушек», 12 льотчиків, нафтобаза у Воронежі… І він все це схавав, як дідусь манну кашу в геріатричному пансіонаті.

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Фізична оболонка може жевріти ще довго. Але сам Путін вже помирає, в нас на очах.