«Бойові комарі» не дають спокою. Росія вигадала нові фейки про «віруси» в Україні

Росіяни нібито виявили в українських лабораторіях близько 240 патогенів небезпечних вірусів

Міноборони Росії досліджує нібито виявлені у чотирьох лабораторіях в Україні сліди небезпечних вірусів. Про це заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов, повідомляють російські ЗМІ.

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За його словами, у чотирьох українських лабораторіях нібито було виявлено близько 240 патогенів небезпечних вірусів.

«Більша частина з цих вирусів стосується сибірки, холери», – зазначив Кирилов під час свого виступу в Раді Федерації.

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Кирилов заявив, що Росія звичайно ж має вакцини та лікарські препарати, які дозволяють боротися з цими захворюваннями. Крім того, Міноборони співпрацює у цьому напрямку з МОЗ та Росспоживнаглядом.

Зазначимо, що росіяни знову намагаються виправдати свою агресію проти українського народу. Раніше пропагандисти розповсюджували фейки про «американські біолабораторії», а зараз намагаються переконати, що вже знайшли небезпечні віруси.

Нагадаємо, що нещодавно Росія в ООН видала нову порцію абсурдних заяв. У російській історії про «біолабораторії США» з’явився новий персонаж – бойові комарі. Якщо вірити розповідям представника Росії в ООН, то ці комарі навчені нападати на військових держави-агресорки та заражати їх важкими хворобами.

До слова, Михайло Подоляк висміяв російську брехню про «американські біолабораторії» в Україні.