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«Застосування ядерної зброї Росією – війна проти НАТО». Сенат США зареєстрував резолюцію

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Застосування ядерної зброї Росією – війна проти НАТО». Сенат США зареєстрував резолюцію
Сенат США
фото з відкритих джерел

Зараз загроза використання Росією ядерної зброї – найвища з часів Карибської кризи

У Сенаті США зареєстрували проєкт резолюції: якщо Росія використає ядерну зброю в Україні – це означатиме напад на НАТО. Про це повідомляє «Голос Америки».

Резолюцію у Сенаті США зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

«Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО. І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО», - заявив Грем.

За словами Грема, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а загроза використання Росією ядерної зброї – найвища з часів Карибської кризи.

«Із тим, як українці матимуть все більше успіху на полі бою й відвойовуватимуть власні землі, Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі – ЗАЕС. Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща – під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям», – заявив Блументал.

За словами демократа, це не якась безвідповідальна або панічна резолюція. Вона заснована на фактах і призначена для того, щоб відправити послання президенту РФ Володимиру Путіну та його військовикам.

«Вони будуть знищені, їх буде стерто (Eviscerated - ред.), якщо вони використають тактичну ядерну зброю, чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 існує не просто так», – додав Річард Блументал.

Раніше президент України заявив, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить  життєдіяльності. 

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Теги: росія війна путін ядерна зброя Сенат США

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