РФ ввела обмеження для болгарських компаній через співпрацю з Україною

Рішення Кремля на обороноздатність країни серйозно не вплине

Росія зупиняє дію дозволів двом болгарським і одній чеській компаніям на ремонт і технічне обслуговування гелікоптерів російської розробки у відповідь на ремонт техніки з України. Про це повідомляє АР.

При цьому міністр оборони Болгарії Драгомир Заков заявив, що це рішення Кремля на обороноздатність країни серйозно не вплине. За його словами, Болгарія продовжить ремонтувати українську техніку.

«Те, що сталося з газом, тепер сталося з ліцензіями на гелікоптери», – сказав Заков, маючи на увазі більш раннє призупинення постачання російського газу до Болгарії після того, як вона відмовилася платити в рублях.

Нагадаємо, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила днем раніше, що країни-члени НАТО та ЄС постачають в Україну озброєння та військову техніку та планують їх ремонт на заводах у Східній Європі. У відповідь на це, сказала вона, Росія припиняє дію двох болгарських та однієї чеської компаній дозволу на ремонт та технічне обслуговування гелікоптерів російської розробки. У заяві мається на увазі, що Росія також більше не постачатиме запчастини.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що Болгарія буде ремонтувати українську військову техніку.

Читайте також: