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  4. Чому долар зміцнився до світових валют: пояснення мінфіну США
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    Економіка

    Чому долар зміцнився до світових валют: пояснення мінфіну США

    Чому долар зміцнився до світових валют: пояснення мінфіну США
    фото з відкритих джерел

    Міністр фінансів США озвучила свою позицію щодо курсу долара

    Зміцнення долара США до світових валют відбулося через сильне економічне зростання, дії ФРС щодо підвищення процентних ставок і припливу капіталу. Міністр фінансів Джанет Єллен не збирається втручатися. Про це повідомляє Reuters.

    «Позиція США полягає в тому, що ми віримо в обмінні курси, що визначаються риком, і втручання дуже рідко доречно», – сказала Єллен журналістам на зустрічі фінансових керівників країн G20 в Індонезії.

    При цьому вона додала, що не розглядає це як «один з таких випадків» (для втручання).

    Раніше Нацбанк оцінив, як вплине на Україну падіння курсу євро.

    Нагадаємо, 13 липня євро став дешевшим за долар вперше за останні 20 років.

    Перед цим курс євро до долара обвалився до 20-річного мінімуму.

    Раніше повідомлялося, що долар стрімко дорожчає: експерти прогнозують проблеми.

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    Теги: курс валют США міністр війна Україна курс доллара
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    Чому долар зміцнився до світових валют: пояснення мінфіну США