ЗСУ отримають дві батареї сучасної ППО Nasams – речник повітряних сил

Протиповітряна оборона України отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу Nasams. Про в ефірі «Радіо НВ» заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.

«Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі», – сказав він.

При цьому Ігнат зазначив, що точну кількість систем наразі назвати неможливо.

«Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів», – сказав спікер командування ПС ЗСУ.

До слова, увечері 26 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що країни-партнери можуть невдовзі надати Україні потужні системи протиповітряної оборони. Вже є відповідні домовленості.

Нагадаємо, Білий дім повідомив, яка зброя потрібна Україні. ЗСУ все ще необхідне постачання радянського озброєння.

Також відомо, що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні (список).

Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів: перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

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