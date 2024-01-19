Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW

Збої GPS, можливо, викликані російськими засобами радіоелектронної боротьби

У балтійському регіоні спостерігаються збої GPS, що може бути пов'язано із роботою російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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ISW не може верифікувати причину глушення GPS, але не виключає версію про російські засоби РЕБ у Калінінградській області.

16 січня безпрецедентно високий рівень перешкод у системі GPS спостерігався у північній та центральній Польщі, включаючи Варшаву та аж до Лодзі на півдні, повідомляв моніторинговий сайт GPSJAM. До того схожі рівні перешкод спостерігалися на польському узбережжі Балтійського моря, а також у північно-західній та центральній Польщі 25-27 грудня та 10 січня.

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Численні польські ЗМІ припускали, що грудневі збої могли бути викликані або навчаннями НАТО, або випробуваннями російських засобів РЕБ у Калінінградській області.

Шведська військова розвідка розслідує збої, що спостерігалися 12 січня «у світлі навчань РЕБ російського Балтійського флоту».

Підполковник шведської армії Йоакім Паасіківі 6 січня говорив, що в минулому подібне глушення GPS спостерігалося на крайній півночі Європи, коли його вважали за спробу прикрити російську діяльність у Мурманській області або завадити навчанням НАТО.

Аналітики ISW виявили у деяких калінінградських провладних ЗМІ згадки про випробування системи РЕБ «Борисоглебськ-2» у середині грудня, нібито покликані захистити анклав від атак українських безпілотників.