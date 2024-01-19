Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW
РФ проводить випробуваннями засобів РЕБ у Калінінградській області
фото ілюстративне

Збої GPS, можливо, викликані російськими засобами радіоелектронної боротьби

У балтійському регіоні спостерігаються збої GPS, що може бути пов'язано із роботою російських засобів радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW не може верифікувати причину глушення GPS, але не виключає версію про російські засоби РЕБ у Калінінградській області.

16 січня безпрецедентно високий рівень перешкод у системі GPS спостерігався у північній та центральній Польщі, включаючи Варшаву та аж до Лодзі на півдні, повідомляв моніторинговий сайт GPSJAM. До того схожі рівні перешкод спостерігалися на польському узбережжі Балтійського моря, а також у північно-західній та центральній Польщі 25-27 грудня та 10 січня.

Численні польські ЗМІ припускали, що грудневі збої могли бути викликані або навчаннями НАТО, або випробуваннями російських засобів РЕБ у Калінінградській області.

Шведська військова розвідка розслідує збої, що спостерігалися 12 січня «у світлі навчань РЕБ російського Балтійського флоту».

Підполковник шведської армії Йоакім Паасіківі 6 січня говорив, що в минулому подібне глушення GPS спостерігалося на крайній півночі Європи, коли його вважали за спробу прикрити російську діяльність у Мурманській області або завадити навчанням НАТО.

Аналітики ISW виявили у деяких калінінградських провладних ЗМІ згадки про випробування системи РЕБ «Борисоглебськ-2» у середині грудня, нібито покликані захистити анклав від атак українських безпілотників.

Теги: Балтія Польща росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

90 науковців, зокрема Тімоті Снайдер, Сергій Плохій та Ярослав Грицак доєдналися до проєкту «Українська історія: глобальна ініціатива», яким опікується Фонд Пінчука
Про «найвище мистецтво війни»
27 грудня, 2023, 16:45
30 грудня Білгород зазнав атаки
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
31 грудня, 2023, 10:20
Вже цієї осені в ЗСУ почався снарядний голод
Момент війни. Де ми зараз знаходимось
19 грудня, 2023, 16:51
КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США
Чи врятують росіян північнокорейські ракети?
11 сiчня, 15:54
Агенти «Атеш» у Дубненському машинобудівному заводі отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства
У РФ проблеми з виробництвом ракет: партизани добули секретну інформацію з заводу
19 грудня, 2023, 07:52
Арестович хоче миритися з Росією
Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу
24 грудня, 2023, 19:26
Дональд Трамп
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
15 сiчня, 06:58
За 23 місяці важких боїв росіяни втратили щонайменше 2619 танків
У Росії, ймовірно, закінчуються танки – Forbes
11 сiчня, 10:50
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
7 сiчня, 11:00

Політика

Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW
Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW
Росія готує інформаційні операції, щоб налаштувати Європу проти України на виборах-2024
Росія готує інформаційні операції, щоб налаштувати Європу проти України на виборах-2024
Кулеба пояснив, як можна використати заморожені активи РФ
Кулеба пояснив, як можна використати заморожені активи РФ
Посол в ЄС назвав варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд для України
Посол в ЄС назвав варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд для України
Лідер Сенату США: допомога для України стане наступною ціллю після тимчасового бюджету
Лідер Сенату США: допомога для України стане наступною ціллю після тимчасового бюджету
Байден після зустрічі з членами Конгресу зробив заяву щодо допомоги Україні
Байден після зустрічі з членами Конгресу зробив заяву щодо допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
50K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
35K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
27K
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
26K
Українські безпілотники влучили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі – джерела
15K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни

Новини

Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
17 сiчня, 07:17

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua