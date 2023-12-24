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Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу
Арестович хоче миритися з Росією
фото з відкритих джерел

Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти»

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.

«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо – і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», – цинічно заявив ексрадник ОП.

Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир.

«Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред’явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», – зазначив він.

Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.

Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

Нагадаємо, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович позивається до народної депутатки Інни Совсун. 

Раніше журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію.

Совсун просила відкрити провадження щодо Арестовича за статтею 300 ККУ (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію). Її санкція передбачає штраф, арешт чи позбавлення волі.

Згодом Нацполіція підтвердила відкриття кримінального провадження щодо Арестовича.

Теги: росія Україна модель Олексій Арестович

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