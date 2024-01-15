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Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Дональд Трамп
фото: AP

Трамп має особливо високий рейтинг серед республіканців

У ніч на 15 січня в Курській області РФ пролунали вибухи. Трамп вирвався у лідери в кандидатському рейтингу напередодні праймеріз. Румунські фермери та перевізники продовжать протести після безрезультатних переговорів із Міністерством фінансів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 січня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи в Курській області

У ніч на 15 січня над Курськом і районом нібито спрацювала російська ППО. Про це заявив губернатор області Роман Старовойт.

«У небі над Курськом і Курським районом спрацювало ППО. Прошу жителів зберігати спокій!» – написав він.

Перед цим місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Курську. Зазначалося, що в місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Згодом Старовойт додав, що за попередньою інформацією над територією Фатезького району засобами ППО було нібито збито три українські ракети.

Дональд Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз

Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США. Про це свідчить опитування, оприлюднене в неділю.

Трамп має особливо високий рейтинг серед республіканців і незалежних республіканців за трьома показниками: він має найкращі шанси на перемогу в листопаді, є сильним лідером і найкваліфікованішим кандидатом від партії.

Сім з 10 республіканців і прихильників Республіканської партії повідомляють, що в цілому позитивно ставляться до Трампа. Згідно з опитуванням, загалом 72% дорослих, які підтримують Республіканську партію, були б задоволені кандидатурою Трампа.

Прамеріз – перший етап дворівневої системи голосування, на якому від політичної партії обирають єдиного кандидата для участі в основних виборах.

Румунські фермери продовжують протести

Румунські фермери та перевізники продовжать протести після безрезультатних переговорів із Міністерством фінансів своєї країни, які тривали близько чотирьох годин. 

Перевізники та фермери, які чекали на результати переговорів на вулиці, поскаржилися журналістам, що їм стає все важче працювати, і вони навіть змушені закривати бізнес.

«Через угоди, укладені Румунією з Європейською комісією, не було знайдено рішень щодо скорочення бюджетних витрат у всіх сферах. Підсумовуючи, наш протест триватиме нескінченно довго, поки ця влада не зрозуміє свою неспроможність керувати країною», – сказав представник фермерів Денуц Андруш.

Раніше мітингувальники скаржилися на ціни на пальне, висловлювали невдоволення оподаткуванням, вимагали покращити кредитування сільського господарства та припинити завезення зерна з України.

Глава МЗС Північної Кореї відвідає Росію

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей відвідає з офіційним візитом Російську Федерацію з 15 по 17 січня. Очікується, що під час візиту до Росії міністерка закордонних справ проведе зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомляє видання, візит виглядає як спроба ще більше зміцнити стратегічну солідарність між Північною Кореєю та Росією. Оскільки голова КНДР Кім Чен Ин на пленарному засіданні Трудової партії наприкінці року наказав посилити солідарність з антиамериканськими країнами, візит трактується як мета зміцнити дипломатичне спілкування з Росією.

Зазначається, що під час візиту міністерки КНДР до Росії сторони говоритимуть про торгівлю зброєю. Наразі невідомо, чи зустрінеться Чхве Сон Хуей з президентом Росії Володимиром Путіним.

Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Російський олігарх та бізнесмен Олег Дерипаска прокоментував початок роботи Економічного форуму в Давосі, говорячи про головну тему зустрічі – переговори про мир на Близькому Сході та в Україні.

Дерипаска зазначив, що на заході будуть присутні політичні діячі США – держсекретар Ентоні Блінкен та радник із національної безпеки Джейк Салліван. При цьому російська делегація не приїде до Давосу.

«Шкода, що не вийде провести конструктивну розмову про ситуацію в Україні – російської делегації не буде», – заявив кремлівський олігарх.

За його словами, війна не закінчиться раніше травня 2025 року. 

Теги: росія війна Дональд Трамп Північна Корея влада радник переговори

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