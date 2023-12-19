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У РФ проблеми з виробництвом ракет: партизани добули секретну інформацію з заводу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У РФ проблеми з виробництвом ракет: партизани добули секретну інформацію з заводу
Агенти «Атеш» у Дубненському машинобудівному заводі отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства
фото: Атеш

РФ має до кінця року зробити ще мінімум 19 ракет Х-32

У росіян виникли проблеми з виробництвом крилатих ракет. Зокрема, один з російських заводів не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. Про це партизанський рух «Атеш» написав у Telegram.

Джерело «Атеш» у керівництві заводу пояснило, що держзамовлення перевищувало можливості заводу у понад три рази. Попри це, Росія готується до масованих обстрілів України, накопичуючи ракети. Завод до кінця року має зробити ще 19 ракет Х-32.

Агенти «Атеш» у Дубненському машинобудівному заводі, що у Московській області, отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства.

«Нам стало відомо, що згаданий завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виготовити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61», – розповіли в «Атеш».

«Атеш» повідомив, що ракети завод постачає для 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (тобто військової частини 33310, що у Шайківці) та військової частини 35020-В гарнізону «Біла».

Партизанам відомо, що в цих частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32. – «Ми будемо посилено працювати, щоб зменшити можливості Росії виробляти зброю і продовжувати вести війну проти України. Якщо хочеш допомогти – пиши нашому координатору по Росії».

Раніше повітряні сили повідомляли, що Росія має вдосталь дронів-камікадзе, якими регулярно атакує Україну. Крім того, окупанти накопичують ракети різних типів для нових обстрілів нашої території.

Теги: росія окупанти війна ракета

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