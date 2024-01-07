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Посол пояснив, чому японці стали на бік України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
фото з відкритих джерел

«Коли японці побачили, що росіяни брехали, тоді й стали на наш бік», – Сергій Корсунський

В інтерв'ю «Главкому» посол України в Японії Сергій Корсунський розповів, що до вторгнення у Японії проходив прес-клуб, де він наголошував щодо небезпеки від Росії. Натомість російські чиновники і дипломати, які виступали, казали, що нападу не буде. Ці ж слова повторював Лавров, очільник російського МЗС.

Український дипломат розповів, якими були перші дії, реакції, коли розпочалося повномасштабне вторгнення: «24 лютого вранці за українським часом, коли росіяни почали бомбити українські міста і всі зрозуміли, що почалася війна, в Японії було 12 годин дня. Ми на все, що відбувається, з жахом дивилися. Я отримав дзвінок від впливових членів парламенту, які входять в міжпарламентську групу дружби (України і Японії). Потім вони запросили мене у парламент, і ми сіли з ними готувати першу заяву їхнього парламенту щодо ситуації в Україні».

За словами посла, коли почалася повномасштабна війна, це стало вибухом в інформаційному полі. Журналісти в буквальному сенсі казали йому: «Ви нас попереджали, ви казали правду, а вони брехали!». Він їм відповідав: «Так я ж вам постійно про це говорю, що вони всі брешуть!». З того моменту, коли японці побачили, що росіяни брехали, вони зрозуміли, що агресія нічим не спровокована, і стали на бік України.

Сергій Корсунський акцентував, що перші три-чотири місяці з дня вторгнення, кожен день з ранку до вечора під посольством стояли японці, які приносили квіти, їжу, гроші, просто стояли молилися або навіть плакали. Згодом, вони зізнавалися йому, що не пам’ятають в історії Японії, щоби їхня країна настільки потужно піднялася для допомоги іншій державі.

«Ви можете їхати по Токіо і побачити українські прапори в ресторанах. Там стоять спеціальні скриньки для збору пожертв. Неподалік посольства є дуже популярна вулиця, яка уся в синьо-жовтих ліхтарях. Навіть не треба просити це все робити. Японці самі дуже щиро нас підтримують», – поділився посол.

Важливою є культурна дипломатія, яка розвивається між Україною та Японією ці роки. Вперше за 20 років до Японії прибув ансамбль імені Вірського, який виступав два місяці і дав 41 виставу. Зараз в Японії перебуває «Київський філармонійний оркестр» і столичний балет. За 2023 рік у Японії відбулося 150 українських культурних заходів. Також за два роки опубліковано майже 50 книг про Україну, це книги японських авторів японською мовою. Нині навіть у чотирьох університетах викладають курс української культури і мови.

«Японці після вистав зізнавалися, що відчули Україну, що остаточно зрозуміли, що Україна – не Росія. Вони знають, що кажуть, бо знають дуже добре російську культуру. Росіяни мільярди витрачали, щоби бути присутніми в Японії. Ми таких ресурсів ніколи не мали», – наголосив український дипломат.

За його словами, два роки безперервної роботи дали результат. Сьогодні можна впевнено казати, що японці дуже добре знають Україну. Полос додав, що між десятками українських і японських університетів розвинулося партнерство, і це прекрасно, адже у Японії є чому повчитися.

Нагадємо, Японія хоче поділитись біопаливною технологією, яка буде перспективною для бізнесу в Україні.

Також дипломат розповів, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії: потопимо за 15 хвилин.

Читайте також: Посол Сергій Корсунський: Японці стали на наш бік, коли побачили, що росіяни брешуть
Теги: росія 24 лютого парламент балет вулиця Україна військові посол агресія Угорщина гроші війна Словаччина Японія книги дипломатія росіяни

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