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У Росії, ймовірно, закінчуються танки – Forbes

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії, ймовірно, закінчуються танки – Forbes
За 23 місяці важких боїв росіяни втратили щонайменше 2619 танків
фото з відкритих джерел

Російська промисловість виробляє всього 390 танків на рік

Російські армія останнім часом у атаках на війні в Україні втрачає набагато більше танків, ніж вона могла б замінити навіть за найоптимістичнішого промислового сценарію. Все це означає, що у росіян можуть закінчитися танки. Про це пише видання Forbes.

«За одними з підрахунків, російські збройні сили вступили у війну в Україні у лютому 2022 року з 2987 танками. За 23 місяці важких боїв росіяни втратили щонайменше 2619 танків, що можуть підтвердити незалежні аналітики. Це 1725 знищених, 145 пошкоджених, 205 кинутих і 544 захоплених Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 і Т-90», – йдеться в публікації.

Російська влада переконує, що в 2023 році отримала 1500 нових і модернізованих танків в результаті інтенсивних промислових зусиль. У зв'язку з цим зараз у Росії в кращому випадку може бути менше 2400 діючих танків. Але, як пише Forbes, їх набагато менше. «Тому що Росія, можливо, не виробляє стільки нових і модернізованих танків, як стверджує Кремль», – йдеться у публікації.

Зокрема, аналіз французької розвідувальної групи ARI дійшов вражаючого висновку: російська промисловість виробляє всього 390 танків на рік, передає видання. «Це означає, що в 2022 і 2023 роках вона могла побудувати або відремонтувати всього 780 танків. Якщо це правда, то російські збройні сили можуть скоротитися до 1180 танків. Можливо, трохи більше танків, ніж зараз є в Збройних силах України», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія запускає серійне виробництво нової плануючої касетної авіабомби «Дрель».

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Теги: росія танки військова техніка війна

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