Росія може готувати провокації на газопроводі «Турецький потік», – МЗС

На думку відомства, таким чином Росія може спробувати схилити Європу до поновлення роботи «Північного потоку-2»

Міністерство закордонних справ України попередило, що Росія може готувати провокації з пошкодженням газопроводу «Турецький потік» з метою обмеження постачання газу до Європи. Про це повідомила пресслужба МЗС.

У МЗС запевняють, що таким чином країна-агресор може спробувати схилити Європу до поновлення роботи газопроводу «Північний потік-2».

Зазначається, що частиною цієї стратегії Росії є нав'язливі звинувачення України та інших країн Заходу у нібито плануванні чи здійсненні будь-яких дій проти енергетичної інфраструктури. Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає союзників не зазнавати маніпуляцій та спроб РФ звинуватити інших у власних терористичних діях.

«Це інформаційне прикриття зловмисних планів самої РФ. Україна розглядає брехливі заяви про затримання диверсантів, які планували пошкодити «Турецький потік», як частину цієї російської стратегії дезінформації», – йдеться в заяві МЗС України.

Нагадаємо, розгерметизація двох ниток першого «Північного потоку» та однієї – «Північного потоку-2» поблизу данського острова Борнхольм відбулася 26 вересня.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. Також відомо, що за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію.