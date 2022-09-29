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Польща пояснила, чому Росія зацікавлена у пошкодженні трубопроводів «Північний потік»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Польща пояснила, чому Росія зацікавлена у пошкодженні трубопроводів «Північний потік»
Енергетична безпека Європи не гарантована через провокації РФ

Підірвавши «Північний потік», РФ намагається залякати Європу

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау заявив, що стає дедалі ймовірнішою причетність Росії до пошкодження трубопроводів «Північний потік». Про це він сказав в інтерв'ю «Польському радіо».

Рау сказав, що причину витоків «встановлюють слідчі». «Проте, якщо проаналізувати ситуацію з енергетичною безпекою в регіоні Балтійського моря, гіпотеза про те, що за витоками стоять російські служби, здається дедалі більш правдоподібною», – сказав дипломат.

За словами Рау, Росія могла пошкодити трубопроводи, «щоб поглибити європейські розбіжності з приводу того, як забезпечити енергетичну безпеку».

Міністр додав, що Кремль «можливо, намагається залякати Європу», показуючи, що «енергетична безпека Європи не гарантована, тому що якщо трубопроводи «Північного потоку» можуть бути пошкоджені, те ж саме може статися і з трубопроводом Baltic Pipe».

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Нагадаємо,  за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

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