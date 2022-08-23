Президент Польщі Дуда закликав ліквідувати «Північний потік-2»

Дуда: «Зміна політики на Заході це не просто припинення «Північного потоку-2», але також цілковита його ліквідація, демонтаж»

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що у час, коли Росія воює проти України не повинно бути ведення бізнесу з країною агресором. Газопровід «Північний потік-2» має бути повністю демонтований. Про це Дуда заявив під час саміту Кримської платформи.

«Я хотів би нагадати, що «Північний потік-2» почав діяти після захоплення Криму, немає повороту до звичайного бізнесу з Росією, немає повороту до таких зв'язків коли вона воює проти України, окупує її території. Зміна політики на Заході це не просто припинення «Північного потоку-2», але також цілковита його ліквідація, демонтаж», – зазначив Дуда.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля будівлі Верховної Ради у Києві президент Володимир Зеленстький та глава Польщі Анджей Дуда відкрили Алею сміливості, на якій будуть викарбувані імена міжнародних друзів і партнерів України. Ім'я Дуди першим з'явилося на Алеї.

Як повідомлялося, у Києві в середу, 23 серпня, стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники приблизно 60 країн світу.