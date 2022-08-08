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Росія пояснила чому не запускає «Північний потік» на повну

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія пояснила чому не запускає «Північний потік» на повну
Росія не запускає «Північний потік» через санкції
фото: ASSOCIATED PRESS

Технічні процедури по газопроводу «Північний потік» неможливо завершити через санкції

Росія запевняє, що технічні процедури по газопроводу «Північний потік» нібито неможливо завершити через санкції, введені за війну проти України. Про це повідомив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський, передає The times.

Полянський стверджує, що технічні процедури по газопроводу «Північний потік» неможливо завершити через обмеження, ведені, в тому числі ЄС і Великобританією,

«Що стосується поточної ситуації з «Північним потоком», вважаю, вже пояснювалося в деталях, що є певні технічні процедури, які необхідно завершити за допомогою обладнання для «Північного потоку», а цього зробити не можна через введені проти Росії санкції», – сказав він.

Нагадаємо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

Згодом міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть Росії турбіну. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

3 серпня російська компанія «Газпром» заявила, що через санкції країн Заходу постачання до Росії турбіни для газопроводу «Північний потік» неможливе

Читайте також: Пригоди російської турбіни. Новий етап газового терору
Теги: газ росія Північний потік

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