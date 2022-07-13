Турбіни для «Північного потоку»: Канада зробила виняток з санкцій на два роки

Siemens Canada відправить турбінне обладнання до Німеччини, уряд якої потім передасть його Росії

Канада може відремонтувати до шести турбін для російського газопроводу

Угода уряду Канади щодо ремонту турбін, що належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше. Про це пише The Globe and Mail з посиланням на два урядові джерела.

За даними видання, Міністерство внутрішніх справ Канади надало німецькому промисловому гіганту Siemens Energy звільнення від санкцій щодо Росії на два роки.

Це дозволяє компанії відправляти турбіни для газопроводу «Північний потік-1», контрольний пакет акцій якого належить російському «Газпрому», що контролюється державою, на об'єкти Siemens Canada в Монреалі для регулярного ремонту та технічного обслуговування.

Один із чиновників підкреслив, що домовленість із Siemens дозволяє уряду Канади відкликати дозвіл на зняття санкцій у будь-який час.

Посол України в Канаді Юлія Ковальов висловила розчарування дворічною угодою.

«Доходи від газу та нафти безпосередньо підтримують російську армію. Вагатися навіть протягом двох років і показувати, що «Газпром» може отримати те, що він хоче, це небезпечний прецедент», – сказала вона.

За словами джерел, одна з турбін, яка застрягла в Монреалі через санкції проти «Газпрому», відправляється назад до Європи, а решту п'ять буде відправлено до Siemens Canada протягом наступних двох років для регулярного технічного обслуговування.

Siemens Canada відправить турбінне обладнання до Німеччини, уряд якої потім передасть його Росії. Непрямий маршрут повернення може дозволити Канаді заявити, що вона не порушила санкцій.

Нагадаємо, 14 червня «Газпром» заявив, що скоротить постачання газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік-1» через нібито несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Та нібито не поставила необхідне для ремонту обладнання, яке обслуговується в Канаді.

Річ у тім, що до Монреаля на ремонт відправили турбіну для «Північного потоку», але вона застрягла там через санкції проти російської нафтової та газової промисловості, які уряд Канади запровадив раніше. Німеччина, яка вже зіткнулася з енергетичною кризою, запропонувала обхідний шлях для турбіни через ФРН.

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для «Північного потоку-1».

14 червня «Газпром» заявив, що скоротить постачання газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік-1» через нібито несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Та нібито не поставила необхідне для ремонту обладнання, яке обслуговується в Канаді.Річ у тім, що до Монреаля на ремонт відправили турбіну для «Північного потоку», але вона застрягла там через санкції проти російської нафтової та газової промисловості, які уряд Канади запровадив раніше. Німеччина, яка вже зіткнулася з енергетичною кризою, запропонувала обхідний шлях для турбіни через ФРН.Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек запевняв, що першим виступатиме за посилення санкцій проти рф, але вони не мають шкодити Німеччині більше, ніж росії та путіну. За його словами, передання турбіни позбавило б кремль приводу тримати трубопровід закритим.Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її.