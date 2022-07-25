Пригоди російської турбіни. Новий етап газового терору

Росія лякає ЄС, що «Північний потік» днями може зменшити швидкість прокачки приблизно до 20% від номінальної потужності

Енергетичний шантаж Європи зашкалює. Який план у Путіна?

Вранці 21 липня Росія відновила постачання газу через «Північний потік» після «планових технічних робіт». Втім у експертів та представників урядів є побоювання, що з політичних мотивів технічні роботи можуть поновитися і розтягнутися на невизначений термін.

Як Росія заблокувала свою ж турбіну

Наразі трубопровід качає газ зі швидкістю у 40% від можливої. За словами росіян, збільшити швидкість вони не можуть з технічних причин: лише дві з шести турбін на російському кінці трубопроводу працюють, оскільки західні санкції обмежують можливості обслуговувати обладнання.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що швидкість потоку російського природного газу у Європу через «Північний потік» залежатиме від того, як швидко буде відремонтоване та повернене до ПАТ «Газпром» обладнання трубопроводу.

Європейські ціни на природний газ перебувають на сезонному рекорді на тлі невизначеності з поставками. Вони можуть піднятися ще вище, якщо «Газпром» вирішить обмежити або припинити свій експорт. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала всі країни-члени ЄС максимально зосередити зусилля на економії газу, незалежно від того, наскільки вони енергетично залежні від Росії.

Додаткова турбіна, яка могла би допомогти підтримувати потоки, нині знаходиться у Німеччині через затримки з документами. Якщо «Газпром» надасть необхідні документи німецькому виробнику Siemens Energy AG, поставка може відбутися найближчими днями.

Та сама необхідна турбіна SGT-A35

фото: siemens.com

Перед цим вище згадана відремонтована турбіна застрягла у Канаді через антиросійські санкції. Канадці зробили винятон, щоби таки повернути її Німеччині. Український уряд назвав це рішення «необґрунтованим та небезпечним для санкційного режиму». Тепер, як пишуть журналісти, німці не можуть повернути турбіну до Росії, оскільки… Москва сама заблокувала повернення вантажу. Зокрема, російська сторона не надала необхідні для перевезення у Росію документи: не відомо коли турбіну потрібно ввезти і через який митний пункт.

Трубопроводи «Північний Потік» та «Північний Потік-2»

Приводи для подальшого шантажу

«Турбіна буде встановлена після того, як будуть виконані всі технологічні формальності, і потоки будуть на тих рівнях, які є технологічно можливими. Однак у нас є проблеми з іншим обладнанням, про які Siemens добре відомо», – заявив Пєсков, сигналізуючи, що газовий шантаж триватиме. Концерн Siemens пішов з Росії, але підсанкційній країні необхідні його послуги, і росіяни шукають шляхи їх отримати.

Німецький концерн Siemens ще 12 травня оголосив рішення припинити діяльність у Росії. Гендиректор Siemens Роланд Буш підкреслив, що концерн приєднується до міжнародної спільноти у засудженні війни та зосереджений на наданні Україні гуманітарної допомоги. «Комплексні міжнародні санкції, а також поточні та потенційні контрзаходи впливають на бізнес-діяльність компанії у Росії, зокрема на залізничне обслуговування та технічне обслуговування», – зазначили тоді у концерні. Siemens повідомив Російську залізницю про призупинення контракту на покупку високошвидкісних електропоїздів «Сапсан». Нагадаємо, що раніше концерн потрапив у скандал, коли з'ясувалось, що Siemens поставив Росії газові турбіни, які пізніше були встановлені в окупованому Криму. Siemens спершу заперечував нелегальну поставку, однак згодом компанія заявила буцімто має усі докази, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що ще одну турбіну «Північного потоку», мають відправити на технічне обслуговування приблизно 26 липня.

«У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) «Газпром» зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на станції «Портова», – уточнили у компанії.

Виведення з експлуатації ще однієї турбіни може зменшити швидкість потоків приблизно до 20% від номінальної потужності, якщо вже відремонтоване обладнання не повернеться до мережі. А воно, нагадаємо, поки зависло у Німеччині.

При цьому, незважаючи на суперечку щодо турбіни, Росія «не зацікавлена» у повному припиненні поставок газу до Європи, повідомив Пєсков журналістам. Однак, «якщо Європа продовжить свій курс на абсолютно необачне запровадження санкцій і обмежень, які б’ють по ній, ситуація може змінитися», – додав він.

Наталія Сокирчук, «Главком»