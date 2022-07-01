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    Політика

    Газовий шантаж Кремля: «Північний потік-1» повністю зупинено

    Росія зупиняє &laquo;Північний потік-1&raquo;. Поки що на два тижні і лише &laquo;на ремонт&raquo; - Газовий шантаж Кремля: «Північний потік-1» повністю зупинено

    Росія зупиняє «Північний потік-1». Поки що на два тижні і лише «на ремонт»

    фото з російських ЗМІ

    10 днів Росія не буде постачати газ до Європи через газопровід у Балтійському морі

    Російський газопровід «Північний потік-1» припинить транзит газу до Європи. Про це заявила пресслужба компанії Nord Stream AG.

    Причиною такого рішення є «проведення планових профілактичних робіт, включаючи тестування механічних компонентів та систем автоматизації, для забезпечення ефективної, безпечної та надійної експлуатації газопроводу».

    Росіяни заявляють, що це звичайна щорічна процедура.

    Обидві нитки «Північного потоку-1» не працюватимуть з 11 до 21 липня поточного року.

    Керівництво газопроводу запевнило, що партнери були поінформовані заздалегідь.

    Нагадаємо, що росіяни погрожували зупинити «Північний потік-1» ще на початку березня. Тоді про жодні профілактичні роботи не йшлося – російські урядовці заявляли, що такою може бути відповідь на відмову Європи від «Північного потоку-2».

    Крім того, Росія лякала Європу терактами на газопроводі з боку «українських націоналістів».

    У червні ж уже Європа заговорила про зупинку російського газопроводу. Так, депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії, голова комітету з оборони Марі-Агнес-Штрак-Ціммерман закликала зупинити «Північний потік-1» та мінімізувати залежність від російських енергоресурсів.

    Депутат парламенту Фінляндії, член комітету з питань оборони Андерс Адлеркройц нагадав, що енергетика для Росії – це більше ніж бізнес і джерело доходів, тому «Північний потік-1» має бути зупинений.

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    Теги: ЄС росія газ
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    Газовий шантаж Кремля: «Північний потік-1» повністю зупинено