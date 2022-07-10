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    Політика

    Канада поверне Німеччині турбіну для «Північного потоку»

    &laquo;Газпром&raquo; у середині червня помітно скоротив поставки газу в ЄС - Канада поверне Німеччині турбіну для «Північного потоку»
    «Газпром» у середині червня помітно скоротив поставки газу в ЄС
    фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg

    Відремонтовану турбіну Siemens передадуть попри прохання Києва не робити цього

    Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу «Північний потік». Про це повідомляє Bloomberg.

    За його інформацією, відповідну заяву зробив у суботу канадський міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон.

    Російський газовий монополіст «Газпром» у середині червня помітно скоротив поставки газу в Німеччину по трубопроводу «Північний потік–1», пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

    Раніше стало відомо, що Київ просить Канаду не віддавати газову турбіну «Газпрому» РФ – Reuters.

    Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії «Газпром» для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

    Тим часом РФ «осушує» газовий ринок ЄС: транзит через Україну впав до історичного мінімуму.

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    Теги: росія окупанти міністр Газпром Канада війна Україна окупація #stoprussia
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    Канада поверне Німеччині турбіну для «Північного потоку»