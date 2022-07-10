Канада поверне Німеччині турбіну для «Північного потоку»

«Газпром» у середині червня помітно скоротив поставки газу в ЄС

Відремонтовану турбіну Siemens передадуть попри прохання Києва не робити цього

Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу «Північний потік». Про це повідомляє Bloomberg.

За його інформацією, відповідну заяву зробив у суботу канадський міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон.

Російський газовий монополіст «Газпром» у середині червня помітно скоротив поставки газу в Німеччину по трубопроводу «Північний потік–1», пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Раніше стало відомо, що Київ просить Канаду не віддавати газову турбіну «Газпрому» РФ – Reuters.

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії «Газпром» для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

Тим часом РФ «осушує» газовий ринок ЄС: транзит через Україну впав до історичного мінімуму.

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