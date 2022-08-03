Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Газпром» відмовився приймати назад турбіну для «Північного потоку»

Надія Клочко
Сьогодні, 19:46 glavcom.ua
«Газпром» відмовився приймати назад турбіну для «Північного потоку»
Кремль продовжує газовий шантаж проти Європи
фото з відкритих джерел

Росія заявила про порушення контрактних зобов’язань щодо турбіни для газогону

Російська компанія «Газпром» у середу заявила, що через санкції країн Заходу постачання до Росії турбіни для газопроводу «Північний потік» неможливе. Про це йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу «Газпрому».

«Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність нинішньої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на компресорну станцію «Портова» неможливим», – заявили у російській компанії.

Жодних додаткових пояснень цієї позиції в повідомленні не наводиться.

Додамо, що раніше заступник голови російської газової компанії «Газпром» Віталій Маркелов заявив, що постачання турбіни до Німеччини замість Росії після ремонту в Канаді порушує умови чинного контракту та створює ризики санкцій з боку ЄС, крім того, як заявив російський посадовець, Siemens під час ремонту усунула не більше чверті всіх несправностей.

Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

Згодом міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть Росії турбіну. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Нагадаємо, 26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.

Читайте також: Пригоди російської турбіни. Новий етап газового терору
Теги: Німеччина санкції газ Газпром

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський нагадав, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою
Зеленський дорікнув прем’єру Канади за турбіни для російського газопроводу
17 липня, 20:53
Москва не надала необхідні для імпорту турбіни «Північного потоку»
Турбіна для «Північного потоку» застрягла у Німеччині через відсутність дозволів РФ
22 липня, 01:14
«Газпром» зупинить ще одну турбіну «Північного потоку»
«Газпром» зупинить ще одну турбіну «Північного потоку»
25 липня, 18:54

Політика

«Газпром» відмовився приймати назад турбіну для «Північного потоку»
«Газпром» відмовився приймати назад турбіну для «Північного потоку»
Операція «Відплата». Азербайджан показав відео атаки проти Вірменії
Операція «Відплата». Азербайджан показав відео атаки проти Вірменії
Загострення між Вірменією і Азербайджаном: Карабах оголосив часткову мобілізацію
Загострення між Вірменією і Азербайджаном: Карабах оголосив часткову мобілізацію
Нове загострення: на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися обстріли
Нове загострення: на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися обстріли
Латвія планує додатково перевіряти громадян, які в'їжджають із РФ та Білорусі
Латвія планує додатково перевіряти громадян, які в'їжджають із РФ та Білорусі
Митниця Фінляндії почала відловлювати росіян із санкційними товарами
Митниця Фінляндії почала відловлювати росіян із санкційними товарами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
100K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
69K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
39K
Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)
38K
ЗСУ показали, як Himars знищує ворога (відео)
35K
РФ перекидає з Білорусі в Україну диверсійні групи

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Сьогодні, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Сьогодні, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Сьогодні, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Сьогодні, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Сьогодні, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Сьогодні, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту