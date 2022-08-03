«Газпром» відмовився приймати назад турбіну для «Північного потоку»

Росія заявила про порушення контрактних зобов’язань щодо турбіни для газогону

Російська компанія «Газпром» у середу заявила, що через санкції країн Заходу постачання до Росії турбіни для газопроводу «Північний потік» неможливе. Про це йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу «Газпрому».

«Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність нинішньої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на компресорну станцію «Портова» неможливим», – заявили у російській компанії.

Жодних додаткових пояснень цієї позиції в повідомленні не наводиться.

Додамо, що раніше заступник голови російської газової компанії «Газпром» Віталій Маркелов заявив, що постачання турбіни до Німеччини замість Росії після ремонту в Канаді порушує умови чинного контракту та створює ризики санкцій з боку ЄС, крім того, як заявив російський посадовець, Siemens під час ремонту усунула не більше чверті всіх несправностей.

Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

Згодом міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть Росії турбіну. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

Нагадаємо, 26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.