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Росія розширює полігони, де накопичувала сили перед вторгненням рік тому (супутникові знімки)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія розширює полігони, де накопичувала сили перед вторгненням рік тому (супутникові знімки)
Новий табір з'явився не раніше ніж 25 січня 2023 року
фото: Planet.com

З’явився новий наметовий табір поруч із полігоном «Погоново» під Воронежем

Росія розширює військовий полігон під Воронежем, де в лютому 2022 року вона накопичувала особовий склад і техніку перед повномасштабним вторгненням в Україну. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com, новий наметовий табір поруч із полігоном «Погоново» був збудований не раніше ніж 25 січня 2023 року. Процес будівництва табору можна простежити за знімками за 30 січня, а також за 1 і 7 лютого.

На цей полігон російська армія активно перекидала техніку й особовий склад напередодні повномасштабного вторгнення в Україну рік тому. Зокрема, тут базувалися частини 1-ї гвардійської танкової армії – згодом, як стверджувало Головне управління розвідки України з посиланням на документи, знайдені після відступу російських військ з-під Києва, підрозділи цієї армії менше ніж за місяць війни втратили вбитими і пораненими понад 400 солдатів й офіцерів, а також понад 300 одиниць техніки.

Російська служба Радіо Свобода також з’ясувала, що за останні тижні російські військові збудували ще один наметовий табір у районі полігону «Постоялые дворы», поряд з однойменним селом у Курській області. Як випливає із супутникових знімків сервісу Planet.com, табір було споруджено між 28 січня та 7 лютого.

Саме з цього табору нещодавно записували відеозвернення до російської влади мобілізовані, які вижили після українського удару по Макіївці у новорічну ніч. На відео вони просять не розформовувати їхній підрозділ (1444 полк) і кажуть, що після українського удару їх довго не могли вивезти з Макіївки у безпечне місце.

Як повідомлялося, у Гомельській області Білорусі збудують новий військовий полігон та військове містечко.

Теги: окупанти Україна війна росія

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